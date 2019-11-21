В Ленобласти мужчина, убивший брата, отсидит 6 лет

Его признали в убийстве по неосторожности. Виновный пытался обжаловать решение суда, но попытка не увенчалась успехом.

Об этом стало известно сегодня, 21 ноября. Обо всем рассказали в пресс-службе прокураты Ленинградской области. Жителя Киришей признали виновным в убийстве собственного брата. Он в ноябре 2018 года поссорился с родственником во время застолья. Разозлившись, мужчина схватил нож и во время драки ударил 34-летнего ленинградца. В результате были задеты крупные кровеносные сосуды, из-за чего пострадавший скончался на месте.

Виновного в инциденте арестовали, а в отношении него возбудили уголовное дело. Суд отправил его на шесть лет в колонию строгого режима. Защита пыталась обжаловать приговор, но Апелляционный суд посчитал решение справедливым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что уволенная из-за твитов учительница была однокурсницей Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов.