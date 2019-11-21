Уволенная из-за твитов учительница была однокурсницей Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов

В Петербурге уволенная из-за твитов учительница оказалась однокурсницей аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют доцента Олега Соколова.

Об этом учительница сообщила в своем Twitter. Она выложила скриншоты новостей об Олеге Соколове 2018 и 2019 годов. Еще в прошлом году студентка обвинила историка в том, что он избил ее и угрожал убийством. Недавно стало известно о громкой убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором обвиняют Соколова. Уволенная учительница удивляется, почему никто не отреагировал на сигналы еще за год до убийства.

Часть пользователей Сети считает, что увольнение учительницы связано с историей Олега Соколова.

Учительницу одной из петербургских школ уволили за резкие высказывания в Twitter. 25-летняя девушка ведет ироничный аккаунт под ником «владычица пивная». Об инциденте учительница сообщила сегодня, 21 ноября. В своем Twitter девушка написала, что её «одномоментно уволили на перемене» за резкие высказывания и неподобающий учителю стиль ведения аккаунта.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. В понедельник суд арестовал его. Несмотря на то, что на заседании Соколов плакал и призывал его арестовать, его адвокаты просили суд о домашнем аресте для доцента. В итоге его отправили под стражу на два месяца, до 8 января.

9 ноября доцента СПбГУ выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.