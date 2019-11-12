В СПбГУ задумались о проверке преподавателей на вменяемость после убийства аспирантки

В СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

На фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.

Планируется обязать преподавателей СПбГУ предоставлять в ВУЗ справки о состоянии их психического здоровья.

«Мы работаем над тем, чтобы создать дополнительный комплекс мер по предотвращению подобных ситуаций в обществе», — сообщили в пресс-службе СПбГУ.

Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Марченко.

Он также предлагал, чтобы правоохранительные органы в обязательном порядке информировали руководство образовательных организаций о случаях, когда их сотрудники были уличены в домашнем насилии.

Накануне суд арестовал доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Напомним, 9 ноября 63-летнего доцента СПбГУ выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Полиция считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. В квартире преподавателя нашли части тела и окровавленную пилу. Водолазы также обыскивали петербургские реки, чтобы найти другие останки убитой. Туловище аспирантки в понедельник обнаружили в пакете у реки Екатерингофки, куда его предположительно вынесло течением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что о жестоком убийстве аспирантки профессором СПбГУ доложили президенту страны. В правительстве Российской Федерации случившееся назвали актом безумия.