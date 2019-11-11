В Кремле отреагировали на новость об убийстве девушки доцентом СПбГУ

Песков отметил, что причины преступления пока не установлены достоверно и поэтому преждевременно делать какие-либо выводы. Фото: http://kremlin.ru

Песков отметил, что причины преступления пока не установлены достоверно и поэтому преждевременно делать какие-либо выводы. Фото: http://kremlin.ru

О жестоком убийстве аспирантки профессором СПбГУ доложили президенту страны. В правительстве Российской Федерации случившееся назвали актом безумия.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, ответил журналистам, последует ли наказание руководству университета и правоохранительным органам Петербурга за игнорирование необходимости своевременно принять меры в отношении доцента Олега Соколова. На поведение преподавателя неоднократно жаловались студенты.

По словам Пескова, очевидно, что произошедшее — акт безумия. В связи с этим было бы неправильно винить кого-либо, кроме убийцы. Однако, подчеркнул пресс-секретарь, окончательное решение остается за судом и следствием.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиции удалось установить предварительную причину смерти Анастасии Ещенко, убитой профессором СПбГУ. Вероятно, девушка была застрелена из обреза.