Стало известно, как именно убили студентку СПбГУ

Силовики выяснили, что девушку могли застрелить из обреза.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в следственных органах. По предварительным данным, все случилось еще седьмого числа. Преподаватель Олег Соколов, которого подозревают в убийстве, мог застрелить 24-летнюю Анастасию из обреза. После мужчина якобы оставил тело в комнате. Сотрудники правоохранительных органов считают, что преступление было совершенно в ходе ссоры.

Напоминаем, что брат аспирантки, Сергей, разговаривал с убитой накануне инцидента. Она жаловалась на рукоприкладство возлюбленного и намеревалась уйти от Соколова. К нему домой она отправилась, чтобы собрать вещи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в понедельник суд решит вопрос об аресте историка Соколова. Заседание по избранию меры пресечения пройдет в Октябрьском районном суде. Следствие будет просить об аресте доцента.