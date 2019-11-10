В понедельник суд решит вопрос об аресте историка Соколова

В понедельник, 11 ноября доценту СПбГУ Олегу Соколову, которого подозревают в убийстве 24-летней девушки, изберут меру пресечения.

Заседание по избранию меры пресечения пройдет в Октябрьском районном суде, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу городского управления Следственного комитета России.

Следствие будет просить об аресте доцента.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова подозревают в убийстве бывшей студентки. По версии следствия, его задержали на набережной реки Мойки, когда он пытался утопить женские руки, которые лежали в рюкзаке. По версии следствия, он не мог держаться на ногах из-за выпитого алкоголя и упал в воду. Это помогло его задержать. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила. Убитой оказалась бывшая 24-летняя аспирантка СПбГУ, с которой мужчина, по слухам, состоял в отношениях. Напоминаем, что СК уже задержал подозреваемого в убийстве 24-летней студентки, Соколов признался в содеянном. Как пишут СМИ, на допросе он сказал, что убил девушку из-за ревности. Сейчас он находится в больнице в переохлаждением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что преподаватель СПбГУ принимал в своей квартире гостей, когда в ней присутствовала убитая студентка. На следующий день он принял решение избавиться от тела, распилив его новой пилой.