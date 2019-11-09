Стали известны причины убийства. Соколов принимал у себя гостей, когда в квартире была спрятана убитая девушка

Стали известны причины убийства. Соколов принимал у себя гостей, когда в квартире была спрятана убитая девушка
Набережная реки Мойки, 82. Фото: google.maps

Преподаватель СПбГУ принимал в своей квартире гостей, когда в ней присутствовала убитая студентка. На следующий день он принял решение избавиться от тела, распилив его новой пилой.

По предварительным данным, 24-летняя студентка была убита из мелкокалиберного обреза еще в четверг, 7 ноября. Все произошло в квартире на Мойке, 82. Как сообщили 47news, пара жила вместе. Жестоким исходом для возлюбленной могло стать то, что она якобы с неприязнью относилась к двум его дочерям. На следующий день преподаватель принимал у себя в гостях друзей, предварительно спрятав труп.

В ходе допроса доцент СПбГУ признался, что купил пилу, чтобы избавиться от убитой. В процессе ему не раз становилось дурно, приводить себя в чувство он решил с помощью алкоголя.

Сегодня ночью, 9 ноября, он отправился к реке. В Мойку вначале полетела сумка с ногами девушки. Следом были выброшены и руки. По версии следствия, держаться на ногах после выпитого было сложно, в результате чего он угодил в воду вместе с рюкзаком. На помощь профессору вызвался проезжающий мимо таксист, который вызвал спасателей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о комментарии коллеги Соколова. Он рассказал, что давно предупреждал о его опасности, он требовал уволить преподавателя.

новости спб расследование убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стали известны причины убийства. Соколов принимал у себя гостей, когда в ...
В Смольном не смогли объяснить появление реагента на дороге у Московских ворот
Коллега убившего студентку Соколова рассказал, что предупреждал о его ...
Водители испугались трех «лосей» на Новоприозерском шоссе
ДТП с легковушками: водители стоят больше часа в пробке на Доблести
Студенты СПбГУ рассказали, о чем шептались за спинами Соколова и убитой девушки
Шестилетний мальчик попал в больницу после наезда иномарки в Колпинском районе
Водитель легковушки попытался проскочить перед фурой на Луначарского