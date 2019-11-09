Стали известны причины убийства. Соколов принимал у себя гостей, когда в квартире была спрятана убитая девушка

Преподаватель СПбГУ принимал в своей квартире гостей, когда в ней присутствовала убитая студентка. На следующий день он принял решение избавиться от тела, распилив его новой пилой.

По предварительным данным, 24-летняя студентка была убита из мелкокалиберного обреза еще в четверг, 7 ноября. Все произошло в квартире на Мойке, 82. Как сообщили 47news, пара жила вместе. Жестоким исходом для возлюбленной могло стать то, что она якобы с неприязнью относилась к двум его дочерям. На следующий день преподаватель принимал у себя в гостях друзей, предварительно спрятав труп.

В ходе допроса доцент СПбГУ признался, что купил пилу, чтобы избавиться от убитой. В процессе ему не раз становилось дурно, приводить себя в чувство он решил с помощью алкоголя.

Сегодня ночью, 9 ноября, он отправился к реке. В Мойку вначале полетела сумка с ногами девушки. Следом были выброшены и руки. По версии следствия, держаться на ногах после выпитого было сложно, в результате чего он угодил в воду вместе с рюкзаком. На помощь профессору вызвался проезжающий мимо таксист, который вызвал спасателей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о комментарии коллеги Соколова. Он рассказал, что давно предупреждал о его опасности, он требовал уволить преподавателя.