Коллега убившего студентку Соколова рассказал, что предупреждал о его опасности и требовал увольнения

Коллега убившего студентку Соколова рассказал, что предупреждал о его опасности и требовал увольнения
Евгений Понасенков. Фото: официальный сайт Евгения Понасенкова

Трагедию с жестоким убийством петербурженки прокомментировал публицист и историк Евгений Понасенков. Он рассказал, что предупреждал об опасности преподавателя Соколова.

По словам историка, у подозреваемого в убийстве своей студентки были явные психологические проблемы. Об этом свидетельствовали множественные инциденты на лекциях, а также участие в драках со студентами и девушкой.

Он рассказал, что как-то двое студентов задали Соколову вопросы после лекции, затем оказались избиты его подручными из реконструкции. Историк напомнил, что об этом писали все СМИ, однако 63-летний подозреваемый так и остался преподавать.

Как сообщили 78.ru, Понасенков отметил, что у доцента всегда было такое поведение. По его словам, в СМИ также проходила информация о том, что он избил девушку на съемной квартире.

Напомним, что о жестокой трагедии стало известно сегодня утром, 9 ноября. Преподавателя СПбГУ вытащили из Мойки прохожие. При мужчине был рюкзак, а внутри оказались женские руки и пистолет. Позже в квартире обнаружили обезглавленное тело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о слухах в стенах СПбГУ, которые касались Соколова и убитой студентки.

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