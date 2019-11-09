Студенты СПбГУ рассказали, о чем шептались за спинами Соколова и убитой девушки

Студенты СПбГУ рассказали, о чем шептались за спинами Соколова и убитой девушки
СПбГУ. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Бывшие студенты СПбГУ рассказали, что в ВУЗе ходили слухи о романе преподавателя и его студентки. Речь идет о 63-летнем профессоре, который подозревается в убийстве девушки.

Студенты историка рассказали, что часто видели доцента с убитой петербурженкой. Молодые люди отметили, что не были с ней знакомы лично, однако слухи ходили «разные».

Как сообщают «Невские Новости», определенных действий, которые свидетельствовали бы об интимной связи профессора и студентки, никто не видел, из-за чего и утверждать что-либо не решаются. Теперь всю правду выясняют правоохранители.

Стало также известно, что на лекциях погибшая чаще всего выбирала место рядом с преподавателям, либо помогала ему во время занятий.

Студенты принесли цветы к месту жестокого убийства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о продолжении расследования в отношении преподавателя СПбГУ. Мужчине помогли выбраться из Мойки сегодня утром. В его рюкзаке обнаружили женские руки.

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