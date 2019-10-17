СПбГУ попросил не рассматривать поправки для возведения кампуса в Пушкине

СПбГУ попросил не рассматривать поправки для возведения кампуса в Пушкине
Об обращении вуза с просьбой не рассматривать заявку написал на своей странице в Facebook глава центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Вуз попросил отложить рассмотрение поправок, которые изменят статус зонирования территории в Пушкине с рекреации на общественно-деловую застройку.

Санкт-Петербургский государственный университет обратился к комиссии по землепользованию и застройке с просьбой не рассматривать заявку, которая должна была обсуждаться комиссией 18 октября. На данный момент территориальное зонирование — главная причина, которая мешает возведению нового кампуса главного университета города. Нынешний статус участка — рекреация, для начала строительства университетского городка статус земли должен быть изменен на общественно-деловую застройку.

В поправках, предложенных вузом, есть несколько важных недочетов: изменения в заявке противоречат Генплану. В заявке также отсутствует объяснение инженерного, социального и транспортного обеспечения.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что активисты запустили в соцсетях флешмоб #ЗащитимСПбГУ.

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