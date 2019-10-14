В Петербурге запустили флешмоб #ЗащитимСПбГУ против переезда университета в Пушкин

Всем неравнодушным предлагается записать короткий ролик с комментарием и выложить его в соцсетях с хэштегом #ЗащитимСПбГУ. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Всем неравнодушным предлагается записать короткий ролик с комментарием и выложить его в соцсетях с хэштегом #ЗащитимСПбГУ. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге активисты запустили в соцсетях флешмоб #ЗащитимСПбГУ против переезда университета в единый кампус в Пушкинский район.

Всем неравнодушным предлагается записать короткий ролик с комментарием и выложить его в соцсетях с хэштегом #ЗащитимСПбГУ.

Акцию уже поддержал депутат петербургского ЗакСа Максим Резник, который недавно покинул пост главы комиссии Законодательного Собрания по образованию, культуре и науке.

«Нет никаких серьезных аргументов, чтобы затевать масштабный переезд университета. В 21-м веке собирать всех в одном месте? Наверное, в идеале это было бы правильно. Но вряд ли сегодня это является ключевой проблемой. СПбГУ – символ Петербурга, и он принадлежит тем историческим местам, где он сейчас и находится», — заявил депутат на видео в Telegram.

Также стоит отметить, что почти 68 тысяч человек подписали размещенную на портале Change.org петицию против переезда Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкинский район и за сохранение его корпусов в исторических зданиях в центре Петербурга. В частности, тексте петиции говорится, что сохранение корпусов СПбГУ в центре города намного удобнее с точки зрения логистики. Отмечается также, что переезд в пригород может нарушить «сформировавшуюся жизнь, экономику и инфраструктуру университетского сообщества».

Кампус государственного университета, который будет находиться в городе Пушкин, предполагает вмещать в себя медицинский, инженерный, цифровой комплексы, также учебные и учебно-лабораторные корпуса. В рамках масштабного проекта на территории кампуса будет располагаться общежитие, проживать в котором смогут двадцать пять тысяч студентов. Для проведения научных и культурных мероприятий в кампусе оборудуют конгресс-центр.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что преподаватели СПбГУ против переезда в единый кампус вуза в Пушкине.