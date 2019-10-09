Петицию против переезда СПбГУ в Пушкин подписали более 30 тыс. человек

Петицию против переезда СПбГУ в Пушкин подписали более 30 тыс. человек
Более 30 тыс. человек выступили за сохранение его корпусов в исторических зданиях в центре Петербурга.Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Более 30 тыс. человек подписали размещенную на портале Change.org петицию против переезда Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкинский район и за сохранение его корпусов в исторических зданиях в центре Петербурга.

В частности, тексте петиции говорится, что сохранение корпусов СПбГУ в центре города намного удобнее с точки зрения логистики. Отмечается также, что переезд в пригород может нарушить «сформировавшуюся жизнь, экономику и инфраструктуру университетского сообщества».

Ранее на сайте образовательного учреждения появилось объявление, что Дмитрий Медведев уже распорядился о финансировании данного проекта.

Кампус государственного университета, который будет находиться в городе Пушкин, предполагает вмещать в себя медицинский, инженерный, цифровой комплексы, также учебные и учебно-лабораторные корпуса. В рамках масштабного проекта на территории кампуса будет располагаться общежитие, проживать в котором смогут двадцать пять тысяч студентов. Для проведения научных и культурных мероприятий в кампусе оборудуют конгресс-центр.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что преподаватели СПбГУ против переезда в единый кампус вуза в Пушкине.

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Петицию против переезда СПбГУ в Пушкин подписали более 30 тыс. человек
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