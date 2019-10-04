Преподаватели СПбГУ против переезда в единый кампус вуза в Пушкине

Они хотят, чтобы студенты продолжили учиться в историческом центре Северной столицы.

О своем желании сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета заявили в открытом письме. Они выступили «за» сохранение факультетов в сердце города, а не на его отшибе. Под документом подписались около 400 человек. Преподаватели отмечают, что совмещают работу в вузе с занятостью в музеях, научных институтах и прочих местах, где требуются научные сотрудники. Если им придется ездить в Пушкин, то придется выбирать между вузом и другими занятиями.

«Для большинства бросить все это и переехать в Пушкинский район – невозможно»,

— говорится в открытом письме.

Напоминаем, что сейчас студенты вуза учатся в 227 зданиях, так что преподавателям приходится ездить из одного корпуса в другой.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Пушкинском районе появится единый кампус СПбГУ.