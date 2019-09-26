В Пушкинском районе появится единый кампус СПбГУ

В Пушкинском районе появится единый кампус СПбГУ
Кампус сделает университет не просто образовательным учреждением, но и культурным пространством. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На сайте образовательного учреждения появилось объявление, что Дмитрий Медведев уже распорядился о финансировании данного проекта.

Кампус государственного университета, который будет находиться в городе Пушкин, предполагает вмещать в себя медицинский, инженерный, цифровой комплексы, также учебные и учебно-лабораторные корпуса. В рамках масштабного проекта на территории кампуса будет располагаться общежитие, проживать в котором смогут двадцать пять тысяч студентов. Для проведения научных и культурных мероприятий в кампусе оборудуют конгресс-центр.

Также позаботятся о спортивных увлечениях студентов: в проекте есть каток, оздоровительный комплекс и стадион. Предполагается, что территория кампуса будет доступна не только для проживания учащихся, но и жителям Ленинградской области.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что участие петербургских студентов в волонтерских проектах хотят приравнять к прохождению практики.

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