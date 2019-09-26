Петербургским студентам волонтерство будут засчитывать как практику

Петербургским студентам волонтерство будут засчитывать как практику
Любовь Совершаева поддержала этот проект. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Решение о привлечении студентов к волонтерству обсуждалось на заседании Рабочей группы по развитию институтов гражданского общества с Любовью Совершаевой.

В ходе беседы с вице-губернатором руководитель Центра петербургских волонтеров Георгий Борисов предложил заключить соглашение с ректорами петербургских вузов, по которому участие в волонтерской деятельности будет засчитываться как практика. Цель проекта — привлечь студентов к волонтерству, так как на данный момент из 50 тысяч городских активистов лишь пять тысяч — студенты.

Также Борисов внес предложение о разработке бонусной системы для участников волонтерских программ. Вице-губернатор поддержала эти намерения.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о чудесном спасении волонтерами кота после пятидневного заключения на дереве.

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