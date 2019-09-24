В Гатчинском районе волонтеры спустя пять дней спасли кота

В Гатчинском районе волонтеры спустя пять дней спасли кота
Кот сидел на дереве пять дней. Фото: Pixabay

Домашний питомец успел за это время одичать, но сейчас он наконец в безопасности.

Об этом стало известно 24 сентября. Обо всем рассказали волонтеры из ПСО «Экстремум» подразделения «Кошкиспас». Все случилось в Больших Колпанах – местные жители заметили, что кот сидит на дереве, мяучит и не может сам спуститься. Ему на выручку пришли активисты, которые спасли бедняжку, спустив с клена на землю. Он в свою очередь гордо убежал в неизвестном направлении. Есть ли у пушистого хозяин – непонятно.

В Гатчинском районе это не единственный подобный случай за последние дни. Волонтерам также пришлось спасать барсука, который оказался на дне колодца. Там животное просидело два дня.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что волонтеры нашли серого тюлененка, ползающего по лесу под Петербургом. Они отыскали его как раз вовремя – пока со зверьком ничего не случилось. До сих пор непонятно, что заставило малыша покинуть воду и уйти гулять по лесу, где на него могли наброситься дикие животные.

Гатчинский район кот
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Волочкова рассказала всю правду о Собчак
LADA Vesta преграждает путь на Пискаревском проспекте
Президент РФС: финал ЛЧ в Петербурге станет лучшим в истории
ДТП остановило трамваи на Черной речке
В Гатчинском районе волонтеры спустя пять дней спасли кота
Жители Донбасса получают визы в Германию с российскими паспортами
Тяжелобольную малышку из США обещают вылечить в России
В Сосновом Бору тушат пожар на площади 400 «квадратов»