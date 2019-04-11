Волонтеры нашли серого тюлененка, ползающего по лесу под Петербургом

Малышу повезло не встретить волков в лесу. Фото: https://vk.com/sealrescue
Малышу повезло не встретить волков в лесу. Фото: https://vk.com/sealrescue

Они отыскали его как раз вовремя – пока со зверьком ничего не случилось.

Об этом стало известно 10 апреля. Новостью о прибавлении поделились волонтеры Фонда друзей балтийской нерпы в социальной сети «Вконтакте». Они рассказывают, что находку сделали в неожиданно месте – в лесу в Кингисеппском районе Ленинградской области. Серый малыш ползал по лесу в поисках воды. На момент обнаружения он находился от водоема в 150 метрах.

Инспекторы, убедившись, что поблизости нет мамы и папы серого тюлененка, отвез его в Фонд, чтобы там ему помогли. До сих пор непонятно, что заставило малыша покинуть воду и уйти гулять по лесу, где на него могли наброситься дикие животные. О состоянии зверя пока ничего неизвестно, но выглядит он здоровым.

«Если ушел в лес, то уже все — обратно не сможет вернуться», — пишет организация.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что перезимовавшая под Большим Обуховским мостом нерпа попала на видео.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
нерпа Фонд друзей балтийской нерпы
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