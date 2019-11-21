Роспотребнадзор не нашел источник вони в Купчино

Эксперты заверили, что петербуржцам ничего не грозит, так как концентрация загрязняющих веществ в норме.

Об этом стало известно 21 ноября. Обо всем рассказали сотрудники Роспотребнадзора, которые проверили состояние воздуха в Купчино. Они отметили, что местным жителям ничего не грозит, так как концентрация загрязняющих веществ в пробах не превышает нормативы. Ведомство пообещало следить за ситуацией.

Напоминаем, что петербуржцы жалуются на химический запах с минувшей ночи. Он также добрался до пациентов детской больницы, некоторых из которых пришлось переводить в другие палаты. Эксперты подтвердили наличие странного запаха, но пока не могут понять, откуда он взялся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что химический запах из Купчино донесся до Невского района. По одной из версий, причиной зловоний может быть несанкционированный слив в ливневую канализацию. За счет её устройства запах в таких случаях, как правило, распространяется быстро.