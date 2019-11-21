Химический запах из Купчино донесся до Невского района

Химический запах из Купчино донесся до Невского района
Запах начали ощущать в Невском районе. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Химический запах в Петербурге распространился за пределами Купчино. Жалобы начали приходить от жителей Невского района.

Сообщения о едком запахе поступают от жителей двух районов — Невского и Фрунзенского, рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе комитета по природопользованию. Работа по адресам ведется.

«Мы делаем мониторинг атмосферного воздуха», — уточнили в ведомстве.

Едкий запах петербуржцы почувствовали вечером 20 ноября. Источник его пока не установлен. Однако, по одной из версий, причиной зловоний может быть несанкционированный слив в ливневую канализацию. За счет её устройства запах в таких случаях, как правило, распространяется быстро.

Во Фрунзенском районе проверяется каждое сообщение о химическом запахе. Утром чиновники вместе с экологами провели объезд по адресам. В подвальных помещениях, где чувствовался запах, организовано проветривание. Как заверили в администрации, здоровью горожан ничего не угрожает.

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