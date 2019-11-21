Источником химического запаха в Купчино может быть канализация

Администрация Фрунзенского района завершила объезд адресов, по которым поступают жалобы на едкий химический запах. Причина и источник пока не установлены, однако подозрение падает на канализацию.

«По опыту предыдущих аналогичных случаев могу сказать, что обычно такое бывает, когда происходит несанкционированный слив в ливневую канализацию. Ливневка проходит сразу под поверхностью, и это сообщающиеся сосуды, поэтому сразу начинает пахнуть много где», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе администрации.

Сообщения на едкий запах начали поступать вечером 20 ноября. Жители жаловались на вонь в районе улиц Ярослава Гашека, Малой Карпатской, Бухарестской и других. Наличие запаха подтвердилось не по всем адресам.

Глава Фрунзенского района Константин Серов поручил проверять каждое сообщение. В подвальных помещениях, где чувствовался запах, проводится проветривание.

«Здоровью жителей ничего не угрожает», — уточнили в администрации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после жалоб на едкий запах в Купчино проводят лабораторные исследования.