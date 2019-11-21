Экспресс-тесты из-за химического запаха в Купчино не дали результаты

Исследовать причины химического запаха во Фрунзенском районе Петербурга предстоит в лаборатории. Первые экспресс-тесты результата не дали.

Экспресс-тесты были проведены 20 ноября сразу после поступления жалоб, сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. Однако выяснить что-либо не удалось. Для более тщательного исследования экологи сделали лабораторные замеры.

Администрация Фрунзенского района совместно с МЧС, представителями Роспотребнадзора и комитета по природопользованию проверяет каждый адрес, по которому поступают жалобы.

«Сразу как только начали поступать сообщения, администрация начала проводить их проверку. Все нормально, чрезвычайной ситуации не происходит. Никто за медицинской помощью не обращался», — заверили gazeta.spb.ru в пресс-службе районной администрации.

Напомним, жители Купчино вечером 20 ноября начали жаловаться на едкий химический запах. В том числе он ощущается в больнице имени Филатова на Бухарестской улице.