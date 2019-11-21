Жителей Купчино беспокоит химический запах

На юге Санкт-Петербурга пытаются выявить причину неприятного химического запаха, распространившегося по району Купчино.

Едкий букет нарушил спокойствие пребывавших в больнице имени Филатова, расположенной на улице Бухарестской, детей и их родителей. По информации «Фонтанки», невыносимый запах взрослые, находящиеся в стационаре вместе с детьми, стали замечать вечером 20 ноября.

Сотрудники медицинского учреждения начали переселять маленьких пациентов, однако некоторых родители, беспокоясь, стали забирать домой. МЧС и Роспотребнадзор работают над выяснением источника химического запаха.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Росприроднадзор раскрыл источник неприятного запаха во Всеволожском районе Ленинградской области. Вероятно, запах гари распространился из-за тлеющих отходов неподалеку от промышленной площадки «СПб ГУП «МПБО-2».