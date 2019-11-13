Росприроднадзор обнаружил источник запаха гари в Янино

Росприроднадзор обнаружил источник запаха гари в Янино
Предприятию грозит административное наказание. Фото:78.rpn.gov.ru

Местные жители Всеволожского района жаловались на неприятный запах. Сотрудники Росприроднадзора провели проверку и выяснили, что на территории предприятия, которое специализируется на обработке и утилизации мусора, дымятся отходы.

Запах гари и дыма был обнаружен вблизи промышленной площадки СПб ГУП «МПБО-2». Специалисты предположили, тление могло быть вызвано неправильным обращением с отходами.

В отношении предприятия был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деревне Большие Колпаны местные жители жаловались на отсутствие площадки для мусора.

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Росприроднадзор обнаружил источник запаха гари в Янино
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