В деревне Большие Колпаны пожаловались в прокуратуру на отсутствие площадки для мусора

В деревне Большие Колпаны пожаловались в прокуратуру на отсутствие площадки для мусора
Виновное лицо привлекли к ответственности. Фото:pixabay.com

По обращению местного жителя Гатчинской городской прокуратурой Ленинградской области была проведена проверка в деревне Большие Колпаны. В населенном пункте отсутствовало место сбора отходов.

В ходе проверки выяснилось, что площадка для сбора коммунальных отходов отсутствовала, хотя деньги на ее реализацию выделялись. Правительство региона выделяло средства на организацию инфраструктуры для утилизации отходов.

Данную площадку могли использовать более 600 жителей 7 близлежащих жилых домов.

Виновника произошедшего привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области дорожный комитет закупил более 100 единиц новой техники для обслуживания региональных дорог.

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