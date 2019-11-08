Ленобласть начала обновлять дорожную технику

Ленобласть начала обновлять дорожную технику
Дорожная техника. Фото: gov.spb.ru

В Ленинградской области дорожный комитет закупил более 100 единиц новой техники для обслуживания региональных дорог, сообщили в областном правительстве.

Региональный дорожный комитет обновил автопарк за счет программы лизинга, общая ежегодная стоимость которого составляет 436 млн рублей. Оплату должны произвести в течение трех лет.

В каждом муниципальном районе появились новые микроавтобусы для развозки дорожников, специальные сигнальные прицепы, погрузчики и экскаваторы. Они будут обслуживать региональные дороги в области, длина которых составляет почти 10 тыс. км

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты назвали регионы с самыми аварийными дорогами. Реже всего в ДТП попадают в Омской и Новосибирской областях.

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Ленобласть начала обновлять дорожную технику
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