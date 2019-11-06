Эксперты назвали регионы с самыми аварийными дорогами

Эксперты назвали регионы с самыми аварийными дорогами
Ленинградская область оказалась в рейтинге самых аварийных дорог. Фото: pixabay

Автомобилисты из Чечни и Ингушетии опаснее всего водят машину, что делает эти регионы лидерами по количеству аварий. Реже всего в ДТП попадают в Омской и Новосибирской областях.

Как сообщает РБК, ссылаясь на исследование экспертов из Национального рейтингового агентства (НРА), РАНХиГС и ВШЭ, рейтинг регионов по аварийности составлен из данных устройств, установленных на автомобилях, имеющих страховку. Устройства собирают информацию о скорости авто, манере вождения и времени, которое автомобилист проводит в пути.

Так, наиболее опасные дороги оказались в Чечне, Ингушетии, Забайкалье, Оренбургской области, а также в Ленинградской и Челябинской областях.

Наименьший риск попасть в ДТП оказался у водителей в Омской, Новосибирской, Самарской и Архангельской областях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выявлены регионы России с самыми хорошими дорогами.

аварийность авто дороги дтп регионы рейтинг
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кремле отреагировали на опрос россиян о желании перемен в стране
Мигрант зарезал ножом женщину и попытался убить ее дочь в Ленобласти
В Петербурге трамваи №47 и 55 изменят маршрут с 9 по 22 ноября
В Петербурге изменят маршрут трамваи № 9, 20, 21
Лже-сотрудники «ЛенГаза» вымогают деньги с петербуржцев
Эксперты назвали регионы с самыми аварийными дорогами
В Петербурге скончался заслуженный артист России Александр Михайлов
Женщина принесла в СИЗО-6 пряники с наркотиками для родственника