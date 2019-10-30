Выявлены регионы России с самыми хорошими дорогами

Росстат опубликовал результаты оценки соответствия российских дорог требованиям.

Опубликованы данные анализа состояния дорог на 2018 год, основными критериями оценки стали: ровность, прочность покрытия, его сцепные качества и хорошая видимость.

Так, самыми качественными оказались московские дороги (97%), дороги Ханты-Мансийского автономного округа (84,4%), Ставропольского края (9,8%), Красноярского края (71,5%) и Ингушетии (70,5%) Самый низкий показатель качества встретился на дорогах Республики Марий Эл (1,5%), Саратовской области (9,8%), Калмыкии (11,9%), Архансгельской (15,2%) и Магаданской (17%) областей.

Общероссийские показатели состояния дорог в 2018 году повысились на 5% за промежуток в десять лет с 2008 года, 42,5% и 37,7% соответственно.

Ремонт и строительство российских дорог зависит от их статуса, так, например, региональные или муниципальные автотрассы являются собственностью субъектов федерации и финансируются из их бюджета.

Ранее gaztea.spb.ru сообщила, что в Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей.