В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей

В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Кремль пока не рассматривает проведение подобного опроса. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Комментарий к новому социологическому опросу дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей. Дмитрий Песков прокомментировал сложившуюся ситуацию.

По его словам, правительство обращает внимание на публикации, подобные этому опросу. Также он отметил, причиной возникновения страхов перед произволом власти могли стать «резонансные случаи», которые оставили «эмоциональный отпечаток».

Также Песков отметил, что пока в Кремле не рассматривают проведение подобного исследования, однако такое возможно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что петербургских пенсионеров органы власти будут принимать без очереди, подписан новый закон.

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