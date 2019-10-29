Петербургских пенсионеров органы власти будут принимать без очереди

Новый закон подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Теперь петербургские пенсионеры, достигшие 70 лет, смогут попасть на личный прием к руководителям органов государственной власти, органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований и уполномоченным на это лицам.

Такие изменения, по словам властей, нужны, так как люди, переступившие отметку 70 лет, особенно нуждаются в социальной поддержке и уверенных гарантиях защиты интересов и прав.

С законом «О внесении изменения в Закон Петербурга «О дополнительных гарантиях прав граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Петербург начнут готовить к Новогодним праздникам.