Панайотов готов выступить на «Евровидении» в Нидерландах

Российский певец Александр Панайотов заявил, что стал возможным участником международного песенного конкурса «Евровидение-2020», который пройдет в Нидерландах.

Как сообщает Daily Storm, Панайотов уже в течение долгих лет пытается пробиться в отборах на конкурс, однако победа всегда доставалась другим участникам. По его словам, каждый годы он не проходит дальше шорт-листов.

Певец также выразил готовность к участию и прокомментировал возможное участие Ольги Бузовой в отборе.

«К счастью, не Ольга Бузова принимает решение, кто поедет на «Евровидение», — заявил Панайотов, добавив, что страну должен представлять кто-то «более достойный и музыкальный.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пригожин о намерении Бузовой петь на «Евровидении»: «И похуже люди бывали».