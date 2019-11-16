Пригожин о намерении Бузовой петь на «Евровидении»: «И похуже люди бывали»

Продюсер не знает, как певица справится без фонограммы.

Об этом стало известно 15 ноября. Своим мнением о планах Ольги Бузовой поделился продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что ничего странного в том, что на конкурс может поехать телеведущая, нет, ведь сейчас для «Евровидения» важнее шоу, а не качественное исполнение песен. При этом Пригожин заявил, что на конкурс ездили певцы и похуже. Продюсер все-таки не понимает, как Ольга Бузова собирается петь без фонограммы, так как у нее не всегда получается попадать в ноты.

Напоминаем, что о своем желании выступить на «Евровидении» певица заявила на концерте в Москве. Она пообещала, что следующую песню на английском она споет именно там.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова случайно выдала своего будущего мужа. Как передает телеграм-канал «Светские хроники», Бузова смотрела в сторону блогера Давида Манукяна когда произносила свою речь.