Ольга Бузова случайно выдала своего будущего мужа  

Ольга Бузова случайно выдала своего будущего мужа  
Певица держит свои личные отношения в тайне. Фото:instagram.com/buzova86

Бузова во время концерта программы «Под звуки поцелуев» произнесла речь, в которой поблагодарила будущего мужа. Как оказалось, он все это время был на ее выступлении.

Как передает телеграм-канал «Светские хроники», Бузова смотрела в сторону блогера Давида Манукяна когда произносила свою речь.

Мужчина покинул свое место после того как заметил, что привлек слишком много внимания к себе.

На данный момент еще неизвестно является ли это все настоящим признанием, потому что Бузова все еще держит свои отношения в секрете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российская певица Ольга Бузова сообщила о своем желании выступить на «Евровидении».

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