Бузова заявила о намерении выступить на «Евровидении»

Бузова заявила о намерении выступить на «Евровидении»
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова сообщила о своем желании выступить на «Евровидении».

С таким заявлением певица выступила во время концерта, прошедшего 14 ноября.

«Следующую песню на английском я спою на «Евровидении», — заявила Ольга Бузова, сообащет издание Teleprogramma.pro.

При этом она не уточнила, в каком именно году собирается выступить на конкурсе.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица и ведущая телепроекта «Дом 2» Ольга Бузова рассказала о соперничестве с российским бойцом смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Об этом она рассказала на своей страничке в социальной сети Instagram. По словам певицы, она не следит за количеством подписчиков на страничке бойца.

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