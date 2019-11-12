Бузова рассказала о соперничестве с Нурмагомедовым

Певица и ведущая телепроекта «Дом 2» Ольга Бузова рассказала о соперничестве с российским бойцом смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Об этом она рассказала на своей страничке в социальной сети Instagram.

По словам певицы, она не следит за количеством подписчиков на страничке бойца.

Нурмагомедов и Бузова являются самыми популярными в России в социальной сети Instagram. На данный момент у популярной телеведущей более 16 млн подписчиков, у спортсмена – 18 млн.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Бузова рассказала о домашнем насилии. Телеведущая впервые призналась о пережитом, вспоминая совместную жизнь с Тарасовым.