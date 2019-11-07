Бузова впервые рассказала о пережитом домашнем насилии

Певица Ольга Бузова рассказала о пережитом домашнем насилии. Ведущая телепроекта «Дом-2» призналась, что боялась освещать происходящее.

Бузова заявила, что женщины не должны бояться после подобных ситуаций ставить точку в отношениях. Она вспомнила, что не хотела, чтобы кто-то знал о ее печальном опыте. Певица добавила, что о подобных инцидентах всегда стыдно рассказывать, но не нужно бояться уйти.

Как сообщает «КП», она подчеркнула, что в настоящее время большинство девушек являются самодостаточными, могут себя обеспечивать. И напомнила, как многие сомневались в ней, думали, что певица не справится в одиночку.

«Все начинала с нуля, с новой квартиры, с новой машины», — сказала певица.

Имя обидчика она не назвала, однако о насилии заговорила во время рассказа про то, как пережила развод с Дмитрием Тарасовым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о наряде Бузовой на Хэллоуин. Подписчики положительно отреагировали на образ телеведущей.