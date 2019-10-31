Бузова перевоплотилась в Джокера на Хэллоуин

Певица удивила поклонников необычным выбором образа. Они положительно оценили ее преображение.

Фотографиями и видеозаписями Ольга Бузова поделилась в Instagram-аккаунте. Сначала звезда интриговала фанатов, показав момент нанесения грима. Люди посчитали, что певица станет на вечер Малифисентой – по интернету даже гуляет афиша с Ольгой Бузовой, вместо Анджелины Джоли.

Затем в профиле появился ролик, на котором звезда похожа на Джокера – на ней яркий клоунский костюм и соответствующий грим.

«Да, я умею удивлять, и да, я бы с удовольствием сыграла Джокера»,

— призналась Бузова.

Подписчики назвали игру звезды довольно талантливой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за 120 млн рублей Ольга Бузова купила жилье в Москве. Новый дом телеведущей будет находиться в элитном Жилом комплексе, на территории которого есть бассейн, фитнес-клуб, ресторан, супермаркет, детский сад, круглосуточная охрана и другие организации.