За 120 млн рублей Ольга Бузова купила жилье в Москве

Артистка наконец-то накопила на долгожданный этаж в доме на западе Москвы.

Ольга Бузова рассказала на сраничке в своем Instagram о том, что приобрела долгожданное жилье, но переедет она туда не раньше 2020 года. Квартира площадью 200 метров занимает весь этаж в многоквартирном доме, сообщает «СтарХит».

Новый дом телеведущей будет находиться в элитном Жилом комплексе, на территории которого есть бассейн, фитнес-клуб, ресторан, супермаркет, детский сад, круглосуточная охрана и другие организации.

Фасады здания отделаны натуральным деревом, также в оформлении использован камень. Внутри высокие потолки, множество окон и свободная планировка квартир. Окна выходят на три стороны и хорошо освещают помещение, Ольга рассказывала, что для нее очень важно обилие света в доме. А стоимость новых апартаментом составила 120 миллионов рублей.

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