Движение и съезды на развязке КАД с Московским шоссе перекроют

Движение и съезды на развязке КАД с Московским шоссе перекроют
На КАД перекроют съезды. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют оба направления основного хода и пять съездов.

Ограничения будут действовать в ночь с 23 на 24 ноября и с 24 на 25 ноября, напоминает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Дорогу будут перекрывать четыре раза за ночь на 20 минут: с 1:00 до 1:20, с 2:00 до 2:20, с 3:00 до 3:20 и с 4:00 до 4:20.

Для автомобилистов будут закрыты съезды с внутреннего кольца на Московское шоссе, с Московского шоссе на внутреннее кольцо, с внешнего кольца на Витебский проспект, с Витебского проспекта на внешнее кольцо и с Витебского проспекта на внутреннее кольцо.

Ограничения вводят в связи с реконструкцией воздушной линии 110 кВ Ленсоветская-1. На участке ведутся работы по монтажу и демонтажу высоковольтных линий. Реконструкцию выполняет ООО «Информационно-технологические системы» по заказу ПАО «Ленэнерго».

Схема: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в связи с прокладкой водопровода и инженерных сетей ограничат движение на трех улицах.

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