Прокладка водопровода ограничит движение на трех улицах Петербурга

Проезд будет затруднен из-за прокладки водопровода и инженерных сетей. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Проезд будет затруднен из-за прокладки водопровода и инженерных сетей. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

С 23 ноября в Петербурге ограничат движение транспорта на трех улицах. Участки перекроют для производства работ «Водоканала».

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступает к прокладке водопровода на Кушелевской дороге. Движение транспорта ограничат по боковому проезду нечетной стороны улицы у дома 7. Работы на участке продлятся до 14 декабря.

С 23 по 24 ноября движение автомобилей ограничат на Крупской улице от улицы Седова до улицы Бабушкина. Причиной этого стало производство работ по прокладке водопровода.

Проезд по Пискаревскому проспекту у дома 144 будет ограничен до 28 ноября. «Водоканалу» предстоит проложить инженерные сети на участке.

Помимо этого, с 22 ноября по 4 марта 2019 года движение транспорта ограничат на Арсенальной улице. На участке от Минеральной улицы до Кондратьевского проспекта обустроят пешеходную галерею. Работы проводит ООО «Авангард».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт трамвайных путей ограничит движение по Среднеохтинскому проспекту.