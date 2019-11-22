Стоматология, которая заботится о вас уже 30 лет

По данным РБК, в начале 2018 года в Санкт-Петербурге насчитывалось 1354 частных стоматологий. Еще в 2013 их было не больше 900 (по результатам независимого исследования «Инвесткафе»). Открываются новые клиники, небольшие стоматологические кабинеты объединяются в сети, но многие пациенты предпочитают только проверенные учреждения, которые остаются лучшими десятки лет. Тем более, если речь идёт о дорогостоящих услугах — имплантации и протезировании.

Имплантологи и ортопеды со стажем 7-35 лет

Частная клиника «Стоматология Комфорта» работает с 1988 года. Это сеть, которая работает наравне с государственными учреждениями с самого открытия. Сейчас клиника лидирует в области имплантации зубов и протезирования в Санкт-Петербурге. Благодаря постоянным акциям и спецпредложениям, стоимость услуг здесь ниже, чем во многих клиниках города, которые открылись всего пару лет назад. К концу 2019 года в разных районах северной столицы уже открыто 5 филиалов, расположенных в 10 минутах ходьбы от станций метро.

Непрерывный профессиональный рост

Каждый из 28 врачей регулярно повышает квалификацию у зарубежных и отечественных экспертов. Современными методиками лечения и опытом со стоматологами клиники делятся Рут Перес (Испания), Грегори Виктовски (Польша), Никола Де Анжелис (Италия) и другие специалисты. В 2014 году главный врач «Стоматологии Комфорта», кандидат медицинских наук и доцент кафедры терапевтической стоматологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, Саханов Антон Анатольевич разработал собственный стоматологический курс «Эндодонтия от А до Я». Всего он опубликовал 13 научных работ и стал соавтором 6-ти учебных пособий для стоматологов.

Продвинутая материально-техническая база

На оборудовании в «Стоматологии Комфорта» не экономят. В распоряжении клиники стоматологические установки Gnatus (Бразилия), которые рассчитаны на работу 7-10 лет.

Материалы для протезирования и дентальные импланты поставляются в клинику напрямую от ведущих европейских производителей. С посредниками «Стоматология Комфорта» не работает. Снижение себестоимости отражается на стоимости услуг, а также позволяет регулярно радовать пациентов скидками.

Квалифицированная помощь и комфорт для пациента

Концепция клиники — профессиональная, комфортная и быстрая помощь пациентам. Здесь ценится удобство и безопасность каждого. Особенно гордится «Стоматология Комфорта» своим портфолио по протезированию и имплантации с применением технологии «All-on-4».

Имплантация в «Стоматологии Комфорта»

Специалисты клиники отлично владеют современными техниками имплантации. Невысокие цены делают услугу доступнее. Оплату лечения пациенты могут разбить на 3 взноса. Стоимость комплексной имплантации складывается из следующих услуг:

Первичный осмотр и составление плана лечения.

Диагностика и рентген-снимок.

Имплант, работа врача и расходные материалы.

Фиксация формирователя десны.

Установка абатмента под коронку.

Снятие индивидуального слепка, изготовление и установка коронки.

Услуга имплантации — одна из наиболее востребованных процедур в клинике. Многие пациенты по достоинству оценили достоинства этого способа восстановления зубов. Даже специалисты предупреждают, что затягивать с установкой имплантов не стоит: из-за отсутствия жевательной нагрузки может возникнуть атрофия кости. Это влияет на стоимость и продолжительность лечения, ведь до установки имплантов пациенту потребуется наращивание костной ткани.

Протезирование в «Стоматологии Комфорта»

Всего клиника готова предложить более 36 вариантов протезирования. Выбор пациента будет зависеть от бюджета и результатов обследования. Итоговая стоимость рассчитывается после составления и утверждения плана лечения. Врачи-ортопеды клиники помогут подобрать решение для клинической ситуации любой сложности:

Частичная утрата 1-2 зубов — коронки или виниры.

Утрата 1-2 зубов — бюгельные или мостовидные протезы.

Полная адентия — съёмный акриловый или нейлоновый протез, а также протезирование на имплантах.

При выявлении атрофии костной ткани применяется протезирование на имплантах «All-on-4». Методика позволяет восстановить зубы за 1 день, а отличить такие протезы от настоящих зубов сможет только специалист.

Клиника с тёплым отношением к пациентам

«Стоматология Комфорта» — это не только профессионализм врачей, но и забота о каждом пациенте. Благодаря удобному расположению филиалов и отлаженной системе записи, попасть на приём к нужному специалисту совсем нетрудно. На первое посещение новым пациентам предлагается скидка 25%. Для удобства некоторые врачи клиники принимают по записи в нескольких филиалах.

«Стоматология Комфорта» дарит дополнительную скидку 7% на терапию и хирургию всем пациентам, подписанным на группу клиники ВКонтакте, Facebook, Instagram или Одноклассниках.