Российского участника «Детского Евровидения» выписали из больницы в Польше после обморока

Российского участника &#171;Детского Евровидения&#187; выписали из больницы в Польше после обморока
Дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой. Фото: instagram

Маленький представитель России на Детском Евровидении Денберел Ооржак попал в больницу в Польше, где состоится международный песенный конкурс. Его уже выписали из больницы в хорошем самочувствии.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Академии музыки Игоря Крутого, сейчас 13-летнего вокалиста уже выписали из больницы в хорошем самочувствии. Он находится в гостинице.

Мальчику внезапно поплохело во время репетиции номера для конкурса. Он упал в обморок на сцене Arena Gliwice в городе Гливице. Репетицию пришлось прервать, а ребенка госпитализировать.

Финал Детского Евровидения состоится 24 ноября в Польше. От России выступит дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Панайотов готов выступить на «Евровидении» в Нидерландах.

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