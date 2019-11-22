Российского участника «Детского Евровидения» выписали из больницы в Польше после обморока

Маленький представитель России на Детском Евровидении Денберел Ооржак попал в больницу в Польше, где состоится международный песенный конкурс. Его уже выписали из больницы в хорошем самочувствии.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Академии музыки Игоря Крутого, сейчас 13-летнего вокалиста уже выписали из больницы в хорошем самочувствии. Он находится в гостинице.

Мальчику внезапно поплохело во время репетиции номера для конкурса. Он упал в обморок на сцене Arena Gliwice в городе Гливице. Репетицию пришлось прервать, а ребенка госпитализировать.

Финал Детского Евровидения состоится 24 ноября в Польше. От России выступит дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Панайотов готов выступить на «Евровидении» в Нидерландах.