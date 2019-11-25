Польская участница Виктория Габор стала победительницей «Детского Евровидения»

Польская участница Виктория Габор стала победительницей &#171;Детского Евровидения&#187;
Победительница "Детского Евровидения" Виктория Габор. Фото: instagram.com/vikigaborofficial

Представительница Польши Виктория Габор одержала победу на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение», который прошел в Гливице.

Как сообщает РИА Новости, Виктория набрала 278 голосов, состоящих из суммарной оценки жюри и зрителей. Серебро получил участник из Казахстана Максим Ержан, а третье место взяла представительница Испании Мелани Гарсия.

Российский дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака занял всего 13-е место. Отметим, что на первой репетиции Ооржак упал в обморок и был госпитализирован, а во время выступления у него отказали ушные мониторы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российского участника «Детского Евровидения» выписали из больницы в Польше после обморока. Мальчику внезапно поплохело во время репетиции номера для конкурса. Он упал в обморок на сцене Arena Gliwice в городе Гливице. Репетицию пришлось прервать, а ребенка госпитализировать.

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