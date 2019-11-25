Троллейбусы перестали ходить по Мытнинской из-за аварии на сетях

Троллейбусы перестали ходить по Мытнинской из-за аварии на сетях
Причиной изменения маршрута стали аварийные работы на теплосетях. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Коммунальная авария в Центральном районе Петербурга внесла изменения в маршрут троллейбуса №10. Он временно будет следовать в обход Мытнинской улицы.

Троллейбусное движение по Мытнинской снято у 5-й Советской улицы, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Ограничения действуют с 11:00 25 ноября и будут сняты после окончания аварийных работ. Точные сроки пока не называются.

Троллейбус №10 временно следует от конечной «Улица Кораблестроителей», далее — по своему маршруту до проспекта Бакунина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 23 ноября в Петербурге из-за работ «Водоканала» ограничили движение транспорта на трех улицах. Участок Кушелевской дороги перекрыли для прокладки водопровода. Проезд по Пискаревскому проспекту у дома 144 ограничен из-за работ на инженерных сетях. Ограничения также действовали на Крупской улице.

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