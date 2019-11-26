Роскачество назвало лучшее белое и красное вино

Роскачество назвало лучшее белое и красное вино
Лучшим красным вином оказалось Каберне Качинское Инкерманского завода марочных вин 2015 года урожая. Фото: pixabay

Роскачество представило результаты крупнейшего в истории страны экспертного исследования вина, а также составило топ-200 лучших вин.

Эксперты Роскачества изучили более 600 образцов вина, представленных на российском рынке. К исследованию были привлекли 34 членов жюри международного уровня. Эксперты также посетили полсотни российских виноделен.

Так, лидерами в результате проверки по ключевым параметрам стали вина стоимость от 300 до 600 рублей.

Лучшим красным вином оказалось Каберне Качинское Инкерманского завода марочных вин 2015 года урожая. А лучшим белым вином эксперты признали «Кубань Вино». Также специалисты высоко оценили вино с завода «Поместье Голубицкое».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскачество проверило молочные полки в магазинах.

вино рейтинг роскачество
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Настоящая зима приходит в Петербург
В Петербурге матрос, сломавший челюсть начальнику за повышенный тон, ...
Группа RBI приобрела 50% доли Active Group
Валерий Пикалев возглавит администрацию губернатора Петербурга
Находящийся в федеральном розыске попытался улететь из Петербурга на родину
В Ленобласти построили комплекс по выращиванию грибов
Роскачество назвало лучшее белое и красное вино
В Кудрово оказалось больше всего магазинов «у дома»