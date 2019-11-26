Роскачество назвало лучшее белое и красное вино

Роскачество представило результаты крупнейшего в истории страны экспертного исследования вина, а также составило топ-200 лучших вин.

Эксперты Роскачества изучили более 600 образцов вина, представленных на российском рынке. К исследованию были привлекли 34 членов жюри международного уровня. Эксперты также посетили полсотни российских виноделен.

Так, лидерами в результате проверки по ключевым параметрам стали вина стоимость от 300 до 600 рублей.

Лучшим красным вином оказалось Каберне Качинское Инкерманского завода марочных вин 2015 года урожая. А лучшим белым вином эксперты признали «Кубань Вино». Также специалисты высоко оценили вино с завода «Поместье Голубицкое».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскачество проверило молочные полки в магазинах.