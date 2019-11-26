Настоящая зима приходит в Петербург

Синоптики рассказали об изменениях погоды в последнюю неделю осени.

В среду, 27 ноября, в Санкт-Петербурге ожидается мокрый снег и дождь, температура будет колебаться от -1 до +1 градуса по Цельсия. Ближе к концу недели поднимется до +4 градусов, осадки будут идти до субботы.

Однако синоптики предупреждают, что в выходные вновь начнет идти снег и температура снова упадет до -4 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Роскачество представило результаты крупнейшего в истории страны экспертного исследования вина, а также составило топ-200 лучших вин. Экспертами были изучены более 600 образцов вина, представленных на российском рынке.