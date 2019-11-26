Группа RBI приобрела 50% доли Active Group

Группа RBI работает в Петербурге и Ленобласти с 1993 года. Фото: pixabay.com

Группа RBI работает в Петербурге и Ленобласти с 1993 года. Фото: pixabay.com

Группа RBI выкупила 50-процентную долю ГК Active Group, в состав которой входят компания «Арендафон», занимающаяся арендой квартир, а также «Штаб квартир», которая занимается продажей первичного и вторичного жилья.

Как сообщается в пресс-релизе RBI, Active Group при этом останется самостоятельной организацией под управлением собственника — Якова Волкова.

Группа RBI занимается продажей продуктов первичного рынка недвижимости, начиная от жилья комфорт-класса, заканчивая загородными домами. Кроме того, компания предлагает клиентам дополнительные услуги: отделка квартир, управление инвестиционной недвижимостью, а также эксплуатация ЖК и другое.

В состав Группы также входят организации в партнерстве 50 на 50. К примеру — компания по BIM-проектированию Development Systems. ГК Active Group войдет в состав экосистемы на тех же условиях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 году на рынке складской недвижимости Петербурга состоялась крупнейшая сделка.