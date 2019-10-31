В 2019 году на рынке складской недвижимости Петербурга состоялась крупнейшая сделка

В 2019 году на рынке складской недвижимости Петербурга состоялась крупнейшая сделка
Стоимость сделки не раскрывается.Фото: Pixabay

В Петербурге заключена самая крупная складская сделка по аренде готовых площадей за 2019 год.

Компания Raven Russia сдала в аренду 19 тыс. кв. м. площадей в логистическом парке «Гориго». Арендатором выступила логистическая компания.

Консультантом сделки стало петербургское подразделение Bright Rich | CORFAC International.

Стоимость сделки не раскрывается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что состоялась самая дорогая сделка на офисном рынке Петербурга. Бизнес-центр, находящийся в ЖК «Серебряные зеркала» на Петроградской стороне, куплен организацией ООО «БЦ «Стоун«. Сумма сделки, по оценкам экспертов, составила 600 млн рублей.

Raven Russia аренда сделки
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