Состоялась самая дорогая сделка на офисном рынке Петербурга

Бизнес—центр, находящийся в ЖК «Серебряные зеркала» на Петроградской стороне, куплен организацией ООО «БЦ «Стоун«. Сумма сделки, по оценкам экспертов, составила 600 млн рублей.

Бизнес—центр, располагающийся на Каменноостровском проспекте, 11, является частью ЖК «Серебряные зеркала«. Его приобрела компания «БЦ «Стоун» у бывшего владельца, компании Л1. Теперь в здании планирует разместиться офис компании «Вейвакссес«, которая занимается разработкой программного обеспечения, как сообщает «Коммерсантъ«.

Участники сделки не оглашали сумму, однако, по оценкам экспертов, она могла составить более чем 600 миллионов рублей, что делает её крупнейшей на офисном рынке Петербурга.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что бизнес-центр «Тусар» в Петербурге продадут на торгах. Стартовая цена — 200 миллионов рублей или 40 тысяч рублей за квадратный метр.