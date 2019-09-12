Бизнес-центр «Тусар» в Петербурге продадут на торгах

Бизнес-центр «Тусар» на улице Красного Курсанта выставлен на торги. Стартовая цена объекта на аукционе — 200 млн рублей или 40 тыс. рублей за один квадратный метр.

Торги состоятся 30 октября в рамках банкротства банка АО «Тусарбанк», сообщает Российский аукционный дом (РАД).

Площадь бизнес-центра «Тусар» составляет 4,9 тыс. кв. метров. Здание расположено на Петроградской стороне в 10 минутах ходьбы от станции «Чкаловская». Построено оно было как часть комплекса бывшей трикотажно-чулочной фабрики «Красное Знамя».

В лот входит земельный участок с парковой на 24 места.

«Выставленное на торги здание интересно, в первую очередь, тем, что не требует дополнительных вложений. Бизнес-центр полностью готов для сдачи в аренду», — рассказала руководитель Департамента продаж РАД Юлия Акимова.

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