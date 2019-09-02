Штаб-квартира «Илим» переедет на Фонтанку

Штаб-квартира &#171;Илим&#187; переедет на Фонтанку
Компания давно искала подходящее здание. Скриншот: Google Maps

Штаб-квартира крупнейшей российской целлюлозно-бумажной группы «Илим» может переехать в историческое здание на набережной Фонтанки, 57 в Петербурге.

Сейчас здание арендует компания ООО «Литера». Её не так давно купило ЗАО «Марата, 17», которое на рынке связывают с совладельцем «Илима» Захаром Смушкиным, пишет «Коммерсантъ». Стоимость сделки не уточняется.

Площадь здания на Фонтанке составляет 18 тыс. кв. метров. «Илим», по данным источника, планирует перевести туда все свои офисные площадки. Сейчас они расположены в разных частях города. Объединить офисы под одной крышей руководство компании, по слухам, намеревалось давно. Однако для этого не было подходящей площадки.

Здания на Марата, в котором сейчас расположен головной офис «Илим», вероятно будет продано или сдано в аренду.

Ранее сообщалось, что в Петербурге снизился средний чек на услуги агентств недвижимости.

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